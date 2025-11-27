Відстрочка для студентів після 30 років: що змінилось

Законопроєкт № 13634-1, який мав би врегулювати питання відстрочки для студентів старше 30 років, фактично не вніс жодних нових правил порівняно з базовим проєктом № 13634 — умови для більшості здобувачів освіти залишилися без змін.

Про це повідомила юристка Діана Тернова. Проте документ передбачав суттєві обмеження для окремих категорій, які раніше могли розраховувати на відстрочку:

скасування відстрочки для тих, хто навчається за кордоном (у закордонних університетах чи наукових установах);

втрата права на відстрочку для студентів, які перевищили нормативний термін навчання (навіть якщо затримка сталася через академвідпустку чи інші поважні причини);

відмова у відстрочці особам, які після 25 років вступили до профтехів чи коледжів (фахова передвища освіта);

позбавлення відстрочки тих, хто повторно здобуває освіту на тому самому рівні після відрахування.

Щодо викладачів і науковців проєкт був м’якшим, ніж попередній: вимога мати науковий ступінь залишилася лише для науковців, а педагогам її пропонували скасувати.

Важливо: 2 вересня 2025 року законопроєкт № 13634-1 був офіційно відкликаний автором. Отже, на сьогодні жодних змін у правилах отримання студентської відстрочки не відбулося — діють усі попередні підстави.

Водночас Діана Тернова наголошує: відкликання не означає, що схожі ініціативи не з’являться знову. У сфері мобілізаційного законодавства часто реєструють кілька майже ідентичних проєктів з мінімальними правками, тому студентам, аспірантам і викладачам варто уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті Верховної Ради.

