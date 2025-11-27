Отсрочка для студентов после 30 лет: что изменилось

Законопроект № 13634-1, который должен урегулировать вопрос отсрочки для студентов старше 30 лет, фактически не внес никаких новых правил по сравнению с базовым проектом № 13634 — условия для большинства соискателей образования остались без изменений.

Об этом сообщила юрист Диана Тернова. Однако документ предусматривал существенные ограничения для отдельных категорий, которые раньше могли рассчитывать на отсрочку:

отмена отсрочки для обучающихся за границей (в зарубежных университетах или научных учреждениях);

потеря права на отсрочку для студентов, превысивших нормативный срок обучения (даже если задержка произошла из-за академотпуска или других уважительных причин);

отказ в отсрочке лицам, которые после 25 лет поступили в профтехи или колледжи (профессиональное высшее образование);

лишение отсрочки тех, кто повторно получает образование на том же уровне после отчисления.

Что касается преподавателей и ученых, то проект был более мягким, чем предыдущий: требование иметь научную степень осталось только для ученых, а педагогам его предлагали отменить.

Важно: 2 сентября 2025 года законопроект №13634-1 был официально отозван автором. Итак, на сегодняшний день никаких изменений в правилах получения студенческой отсрочки не произошло — действуют все предварительные основания.

В то же время Диана Тернова отмечает: отзыв не означает, что подобные инициативы не появятся снова. В сфере мобилизационного законодательства часто регистрируют несколько почти идентичных проектов с минимальными правками, поэтому студентам, аспирантам и преподавателям следует внимательно следить за обновлениями на официальном сайте Верховной Рады.

