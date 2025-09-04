Очікується геомагнітна активність рівня 3,7: прогноз магнітних бур на 5 вересня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, а отже, і на самопочуття людей. У цей час багато хто відчуває втому, головний біль та підвищений рівень стресу.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA повідомляє, що 5 вересня очікується середня активність із показником 3,7. Науковці пояснюють, що магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі. Коливання з індексом від 1 до 4 зазвичай залишаються непоміченими, тоді як значення вище 5 вже можуть спричиняти проблеми зі зв’язком і навіть впливати на самопочуття людей. У випадку високої активності, наприклад, при індексі 7 або 8, у деяких регіонах можна побачити полярні сяйва.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Щоб легше перенести вплив бур, медики радять дотримуватися здорового режиму дня, висипатися, вживати корисну їжу та більше пити води. Краще уникати алкоголю, кави та важкої їжі, а також знизити рівень стресу й конфліктів. Прогулянки на свіжому повітрі, легкі фізичні навантаження та контрастний душ можуть значно покращити стан. Людям із хронічними хворобами радять більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!