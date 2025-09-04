Ожидается геомагнитная активность уровня 3,7: прогноз магнитных бурь на 5 сентября

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, а следовательно, и на самочувствие людей. В настоящее время многие испытывают усталость, головную боль и повышенный уровень стресса.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA сообщает, что 5 сентября ожидается средняя активность с показателем 3,7. Ученые объясняют, что магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли. Колебания с индексом от 1 до 4 обычно остаются незамеченными, тогда как значения выше 5 уже могут вызвать проблемы со связью и даже влиять на самочувствие людей. В случае высокой активности, например, при индексе 7 или 8, в некоторых регионах можно увидеть полярные сияния.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Чтобы легче перенести влияние бурь, медики советуют соблюдать здоровый режим дня, высыпаться, употреблять полезную пищу и больше пить воды. Лучше избегать алкоголя, кофе и тяжелой пищи, а также снизить уровень стресса и конфликтов. Прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и контрастный душ могут значительно улучшить состояние. Людям с хроническими болезнями советуют больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!