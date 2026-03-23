Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 23 березня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають погіршення самопочуття — зокрема головний біль, втому або підвищену дратівливість.

23 березня очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5. Це рівень сильної магнітної бурі, яка може позначитися на самопочутті людей, особливо метеозалежних.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбувається його збурення, яке і називають геомагнітною бурею.

Під час потужних бур можливі перебої в роботі зв’язку, супутників і навігаційних систем. А при дуже високих значеннях (7–8) іноді спостерігаються полярні сяйва.

Вплив на організм

Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть спричиняти:

головний біль,

слабкість,

стрес або дратівливість.

Специфічного лікування від цього явища немає, однак симптоми можна полегшити звичайними засобами та правильним режимом.

Як підтримати самопочуття

Щоб легше пережити період підвищеної геомагнітної активності, варто:

дотримуватися режиму сну та харчування;

обмежити вживання кави, жирної та гострої їжі, алкоголю;

пити більше води та трав’яних чаїв;

частіше бувати на свіжому повітрі, але уникати тривалого перебування під прямим сонцем;

додати легку фізичну активність;

мінімізувати стрес і конфлікти;

людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися та покращити сон.

