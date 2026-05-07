Хто з українців може не отримати пенсію у травні та чому

У травні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) може тимчасово призупиняти нарахування пенсійних виплат окремим громадянам. У відомстві пояснюють, що це пов’язано не зі скасуванням пенсії, а з необхідністю перевірки та уточнення даних отримувачів.

Хто може тимчасово не отримати пенсію

За даними Пенсійного фонду, виплати можуть бути призупинені у випадках, коли потрібно актуалізувати персональну інформацію пенсіонера. Йдеться про ідентифікацію особи, перевірку місця проживання та уточнення даних у реєстрах.

Найчастіше причиною стає неможливість підтвердити фактичну адресу проживання. Якщо людина тривалий час не проживає за зареєстрованою адресою або виїхала за кордон без повідомлення, виплати можуть тимчасово зупинити до проходження ідентифікації.

Окремо зазначається, що пенсіонерам, які перебувають за межами України, важливо своєчасно оновлювати свої дані, щоб уникнути блокування виплат або доступу до рахунків.

Також підставою для призупинення може стати необхідність перевірки документів — наприклад, у разі зміни персональних даних, працевлаштування або виявлення розбіжностей у реєстрах.

Ще одна причина — відсутність руху коштів по рахунку протягом шести місяців у пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, виплати можуть призупинятися, якщо не надано інформацію про відсутність отримання пенсії від російських органів соціального забезпечення у разі проживання в окупації або переїзду на підконтрольну територію України.

У таких ситуаціях громадянам необхідно звернутися до ПФУ та надати уточнені дані або документи для відновлення виплат.

Як відновити або уникнути затримок у виплатах

У більшості випадків призупинення має тимчасовий характер і пов’язане лише з процедурою перевірки.

Щоб поновити пенсію, потрібно пройти ідентифікацію та подати необхідні документи. Зробити це можна кількома способами:

через особистий кабінет на порталі ПФУ із використанням "Дія.Підпис";

під час відеоідентифікації з представником ПФУ, показавши документи;

особисто у сервісному центрі ПФУ (для тих, хто повернувся з окупованих територій);

поштою — для громадян, які перебувають за кордоном.

У ПФУ наголошують: своєчасне оновлення даних, повідомлення про зміну місця проживання та проходження ідентифікації дозволяють уникнути затримок із виплатами пенсій.

