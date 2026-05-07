Російська армія атакувала Дніпро: спалахнула пожежа у пʼятиповерхівці, є поранений (фото)

Унаслідок російської атаки на Дніпро постраждала одна людина. Після удару виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За попередніми даними, внаслідок обстрілу також пошкоджено кілька прилеглих будинків та автомобілі. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Наразі інформація про масштаби руйнувань і наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

