Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 23 марта

Цихоцкая Мария

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия — в частности, головную боль, усталость или повышенную раздражительность.

23 марта ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5. Это уровень сильной магнитной бури, которая может сказаться на самочувствии людей, особенно метеозависимых.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц - протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля Земли, происходит его возмущение, называемое геомагнитной бурей.

Во время мощных бурь возможны перебои в работе связи, спутников и навигационных систем. А при очень высоких значениях (7–8) иногда наблюдаются полярные сияния.

Воздействие на организм

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать:

  • головная боль,
  • слабость,
  • стресс или раздражительность.

Специфического лечения этого явления нет, однако симптомы можно облегчить обычными средствами и правильным режимом.

Как поддержать самочувствие

Чтобы легче пережить период повышенной геомагнитной активности, следует:

  • соблюдать режим сна и питания;
  • ограничить употребление кофе, жирной и острой пищи, алкоголя;
  • пить больше воды и травяных чаев;
  • почаще бывать на свежем воздухе, но избегать длительного пребывания под прямым солнцем;
  • добавить легкую физическую активность;
  • минимизировать стресс и конфликты;
  • людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и улучшить сон.

