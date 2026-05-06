В каких видах транспорта придется оплачивать проезд пенсионерам в мае

В Украине пожилые люди имеют право на бесплатный проезд после 60 лет, однако эта льгота действует не во всех видах транспорта. В большинстве случаев достаточно показать пенсионное удостоверение – и поездка будет безвозмездной. В то же время, существуют исключения, когда за проезд придется платить.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Согласно постановлению Кабмина №354, люди пенсионного возраста могут безвозмездно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается:

автобусов в черте города;

троллейбусов;

трамваев.

Также льгота распространяется на пригородные поезда (электрички) достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

В некоторых городах действует электронная система учета поездок. В таком случае, кроме удостоверения, нужно пользоваться транспортной картой. Например, во Львов это "ЛеоКарт", в Киев – "Карта киевлянина", в Виннице – "Карта винничанина". Проезд остается бесплатным, но его необходимо зафиксировать через валидатор. Иногда количество бесплатных поездок ограничивается (например, до 60 в месяц).

Важно: во время поездки обязательно нужно иметь при себе пенсионное удостоверение (бумажное или электронное в приложении Действие). Без него могут потребовать оплату или даже оштрафовать.

Где льгота не действует

Несмотря на общую доступность бесплатного проезда, есть транспорт, где пенсионеры должны платить:

метро - в Киев, Харьков и Днепр проезд бесплатный только при наличии специальной муниципальной карты;

междугородные автобусы и поезда - здесь льготы не предусмотрены, билет нужно покупать;

маршрутки - правила устанавливают местные власти, поэтому льготы могут быть ограничены или вообще отсутствуют (например, разрешается бесплатный проезд только нескольким пассажирам одновременно).

