Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 23 березня
Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають погіршення самопочуття — зокрема головний біль, втому або підвищену дратівливість.
23 березня очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5. Це рівень сильної магнітної бурі, яка може позначитися на самопочутті людей, особливо метеозалежних.
Що таке магнітна буря
Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбувається його збурення, яке і називають геомагнітною бурею.
Під час потужних бур можливі перебої в роботі зв’язку, супутників і навігаційних систем. А при дуже високих значеннях (7–8) іноді спостерігаються полярні сяйва.
Вплив на організм
Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть спричиняти:
- головний біль,
- слабкість,
- стрес або дратівливість.
Специфічного лікування від цього явища немає, однак симптоми можна полегшити звичайними засобами та правильним режимом.
Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає
Як підтримати самопочуття
Щоб легше пережити період підвищеної геомагнітної активності, варто:
- дотримуватися режиму сну та харчування;
- обмежити вживання кави, жирної та гострої їжі, алкоголю;
- пити більше води та трав’яних чаїв;
- частіше бувати на свіжому повітрі, але уникати тривалого перебування під прямим сонцем;
- додати легку фізичну активність;
- мінімізувати стрес і конфлікти;
- людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.
Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися та покращити сон.
Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.
