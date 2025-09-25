Очікується магнітна буря 2 рівня: прогноз геомагнітної активності на 26 вересня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому чутливі люди нерідко скаржаться на головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Геомагнітні коливання вимірюються за планетарним К-індексом від 0 до 9: показник від 5 і вище свідчить про сильну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 26 вересня, геомагнітний фон знизиться до 1,7. У суботу, 27 вересня, прогнозується невелике підвищення до рівня 3. Усі три дні бурі залишатимуться у "зеленій" зоні, тобто серйозних наслідків для більшості людей не матимуть. Водночас науковці нагадують, що дані оновлюються кожні три години, тож прогноз може змінюватися.

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів на Сонці, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі. Якщо рівень активності перевищує К-індекс 5, можливі не лише погіршення самопочуття, а й збої в роботі супутників, мобільного зв’язку та радіочастот. При значних бурях, що досягають показників 7–8, у небі можна побачити полярне сяйво.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, лікарі радять дотримуватися режиму сну та харчування, відмовитися від жирної, гострої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави. Корисно пити більше води та трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій і конфліктів. Невеликі фізичні вправи, прогулянки, контрастний душ зранку чи тепла ванна ввечері допоможуть підтримати тонус і полегшити симптоми. Людям із хронічними хворобами варто бути особливо уважними до свого стану та завжди мати під рукою необхідні ліки.

