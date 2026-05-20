Очікується магнітна буря з К-індексом 2,3: прогноз на 20 травня

Рівень геомагнітної активності оцінюють за шкалою від 0 до 9 із використанням планетарного К-індексу: показники від 5 і вище відповідають сильним магнітним бурям.

У середу очікується зниження активності до К-індексу 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким геомагнітним збуренням. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні кілька годин. Тому варто стежити за актуальними оновленнями.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос вивільняється потік заряджених частинок — протонів і електронів. Досягаючи магнітного поля Землі, вони спричиняють збурення, які й називають магнітними або сонячними бурями.

Інтенсивність таких явищ визначають за К-індексом: значення 1–4 зазвичай майже не відчутні для людей, тоді як рівень від 5 і вище вже класифікується як сильний і може впливати на техніку та самопочуття. При високих показниках (7–8) також можливі полярні сяйва, а зв’язок, супутники та радіосистеми можуть працювати зі збоями.

Вплив на самопочуття

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, коливання тиску або підвищену дратівливість. Спеціального лікування не існує, однак симптоми зазвичай полегшують стандартними засобами підтримки самопочуття.

Як зменшити вплив бур

У такі періоди рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну та харчування, уникати надмірно жирної, солоної та гострої їжі, а також обмежити каву й алкоголь. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, достатнє споживання води та трав’яних чаїв, легка фізична активність і зниження рівня стресу. Людям із хронічними захворюваннями радять мати під рукою необхідні ліки та більше відпочивати.

