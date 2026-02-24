Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз на 24 лютого

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна обстановка характеризується планетарним K-індексом 4,7 — це жовтий рівень, що відповідає середній магнітній бурі (G1 за шкалою NOAA).

У вівторок 24 лютого показник знизиться до 3,7, що вже відповідає зеленому рівню та слабким коливанням магнітосфери. Буря поступово згасає, і стан Землі повертається до норми. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Важливо пам’ятати, що прогнози сонячної активності оновлюються кожні три години, тому найточніші дані на завтра та вихідні з’являться вже вранці понеділка. Актуальну інформацію найкраще перевіряти на сайтах NOAA, SpaceWeatherLive або meteoagent.

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на потужні потоки заряджених частинок (протонів та електронів), які викидаються під час спалахів і корональних викидів маси на Сонці. Ці частинки досягають нашої планети й викликають тимчасові збурення. Сила бурі вимірюється планетарним K-індексом від 0 до 9: значення від 0 до 3 відповідають спокійній магнітосфері, від 4 до 5 — слабким або середнім бурям (жовтий рівень), від 5 до 6 — сильним (помаранчевий), а від 7 до 9 — дуже сильним або екстремальним (червоний рівень). Бурі з K-індексом 5 і вище можуть впливати на самопочуття людей, а також спричиняти короткочасні збої в роботі радіозв’язку, GPS, супутників і електромереж. При K-індексі 7–8 іноді видно полярні сяйва навіть у середніх широтах.

Під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, що особливо відчувають метеозалежні люди. Найпоширеніші симптоми — головний біль або відчуття тяжкості в голові, запаморочення, стрибки артеріального тиску, підвищена втома та слабкість, порушення сну (безсоння або надмірна сонливість), дратівливість, тривожність і зниження концентрації уваги. Найсильніше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними розладами, а також літні люди та вагітні жінки.

Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, але симптоми можна значно полегшити простими способами. Дотримуйтеся режиму дня — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин на добу. Харчуйтеся здорово — віддавайте перевагу легкій їжі, уникайте гострого, солоного, жирного та смаженого. Обмежте каву, алкоголь та енергетичні напої. Пийте багато чистої води (1,5–2 літри на добу) та трав’яні чаї з ромашки, м’яти чи меліси. Виходьте на короткі прогулянки на свіжому повітрі, за можливості — за місто, але уникайте прямого сонця. Робіть легкі фізичні вправи — вони покращують кровообіг і додають бадьорості. Уникайте стресових ситуацій, конфліктів та емоційних перевантажень. Людям із хронічними захворюваннями радимо тримати під рукою призначені лікарем ліки та більше відпочивати. Вранці допоможе контрастний душ, ввечері — тепла ванна або розслаблюючий чай.

