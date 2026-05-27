Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз на 27 травня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі періоди відчуває головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Рівень активності визначають за планетарним К-індексом у діапазоні від 0 до 9: показники від 5 і вище вважаються сильними магнітними бурями.

27 травня очікується К-індекс 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Варто враховувати, що дані можуть оновлюватися кожні кілька годин, адже сонячна активність є нестабільною.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів і викидів енергії, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Досягаючи магнітного поля Землі, вони спричиняють коливання, які й фіксуються як геомагнітна активність.

Для оцінки її сили використовується К-індекс: значення від 1 до 4 зазвичай майже не відчуваються, тоді як рівень 5 і вище вважається бурею червоного рівня, здатною впливати як на самопочуття людей, так і на роботу зв’язку, супутників і навігаційних систем. При високих значеннях (7–8) у небі також можуть з’являтися полярні сяйва.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

У чутливих людей у такі періоди можливі коливання тиску, головний біль, швидка втомлюваність і емоційна напруга. Специфічного лікування не існує, але симптоми зазвичай полегшують звичайними засобами підтримки самопочуття.

Як зменшити вплив на організм

У періоди підвищеної геомагнітної активності рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну, харчуватися збалансовано та уникати перевантаження. Бажано обмежити жирну, солону їжу, алкоголь і надмірну кількість кави, натомість пити більше води та трав’яних чаїв.

Корисними можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і мінімізація стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями радять мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати. Допоміжними практиками можуть бути контрастний душ зранку та розслаблювальні водні процедури ввечері.

