Пакет гарантій безпеки: близько 10 країн готові відправити війська до України після війни - Bloomberg

Близько десяти країн висловили готовність відправити свої війська в Україну в межах пакета гарантій безпеки, який зараз обговорюється у Вашингтоні. Йдеться про військові контингенти, що після завершення бойових дій зможуть розміщуватися на українській території подалі від лінії фронту та навчати українських бійців.

Про це пише Bloomberg. За даними джерел, у планах – участь британських і французьких військ, які можуть відправити до України сотні солдатів. Загалом обговорюється формат багатонаціональної групи, що займатиметься тренуваннями, підкріпленням та іншими видами підтримки.

Читайте також: "Питання територій залишимо між мною та путіним": у Білому домі пройшла зустріч Зеленського, Трампа і лідерів ЄС. Всі заяви

Питання гарантій безпеки стало ключовим під час зустрічі в Білому домі. Європейські лідери прагнуть використати підтримку Дональда Трампа, щоб посилити позиції Києва напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зараз точаться дискусії щодо масштабів і умов місії. Крім навчання, розглядається обмін розвідданими, моніторинг кордонів, допомога зі зброєю та потенційне розгортання систем протиповітряної оборони. Водночас не до кінця зрозуміло, якою буде конкретна роль США, хоча очікується, що Вашингтон як мінімум продовжить передавати розвіддані та військове обладнання через партнерів.

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву після зустрічі у Вашингтоні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!