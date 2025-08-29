За яких підстав військовий може не отримати право на відпустку: пояснення юриста

Закон про гарантовані відпустки для військових, який нещодавно підписав Президент Володимир Зеленський, не гарантує, що захисники обов’язково зможуть скористатися своїм правом на відпочинок. Існують умови, за яких командир може відмовити у наданні відпустки.

Про це в ефірі програми Вечір.LIVE розповів адвокат Ростислав Кравець. За словами Кравця, однією з головних причин відмов є недокомплект підрозділів. Якщо особовий склад відсутній на понад 30%, командир має право відмовити військовослужбовцю у відпустці.

"Також може бути відмова через поточну ситуацію. Об’єктивно командир може відмовити будь-коли", — пояснив експерт.

Він додав, що під час війни існують законні підстави для обмеження відпусток. Якщо військовий не може піти у відпустку, пізніше це право можна компенсувати грошима. Але через недоукомплектованість ЗСУ гарантії, передбачені законом, можуть не виконуватися.

Кравець також зауважив, що навіть гарні стосунки з командиром не допоможуть. Якщо в частині бракує особового складу, а боєць виконує специфічні завдання, його нікому замінити — і відпустку доведеться відкласти.

