По каким основаниям военный может не получить право на отпуск: объяснение юриста

Закон о гарантированных отпусках для военных, недавно подписанный Президентом Владимиром Зеленским, не гарантирует, что защитники обязательно смогут воспользоваться своим правом на отдых. Есть условия, при которых командир может отказать в предоставлении отпуска.

Об этом в эфире программы Вечер.LIVE рассказал адвокат Ростислав Кравец. По словам Кравца, одной из главных причин отказов является недокомплект подразделений. Если личный состав отсутствует более чем на 30%, командир имеет право отказать военнослужащему в отпуске.

"Также может быть отказ из-за текущей ситуации. Объективно командир может отказать никогда", — объяснил эксперт.

Он добавил, что во время войны есть законные основания для ограничения отпусков. Если военный не может уйти в отпуск, позже это право можно компенсировать деньгами. Но по недоукомплектованности ВСУ гарантии, предусмотренные законом, могут не выполняться.

Кравец также отметил, что даже хорошие отношения с командиром не помогут. Если у части не хватает личного состава, а боец выполняет специфические задачи, его некому заменить — и отпуск придется отложить.

