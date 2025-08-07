Погодні контрасти серпня в Україні: де вночі очікується лише +8, а вдень - пекельна спека

У другій половині тижня погодні умови в Україні зазнають істотних змін. Після дощової середи, коли опади охоплять більшість регіонів, ситуація поступово стабілізується – дощів стане менше.

Водночас, за прогнозами синоптиків, у північних та західних областях очікується різке зниження температури. Вночі повітря охолоне, а вдень стане значно свіжіше. Натомість у східних, південних регіонах, на частині центру та в Криму зберігатиметься справжня літня спека.

У четвер, 7 серпня, вночі в центральних регіонах країни очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди з поривами вітру до 15–20 м/с. У денні години подібні погодні умови можуть спостерігатися на сході та півдні України. На решті території доба пройде без опадів.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. У південних і центральних регіонах можливі сильні пориви – до 17–22 м/с.

У нічний час на заході та півночі температура повітря опуститься до +8…+15 °C. Вдень у цих регіонах повітря прогріється до +22…+27 °C. В інших областях вночі буде значно тепліше – від +17 до +22 °C, а вдень очікується спекотна погода – від +27 до +32 °C. У Криму та на території Донбасу температура підніметься до +33…+38 °C.

П’ятниця, 8 серпня, пройде під впливом антициклону, центр якого розташовується над Карпатами. Завдяки йому по всій території України прогнозується ясна, бездощова погода. Лише вночі на сході країни та в Криму можливі локальні короткочасні зливи з грозами. Вітер очікується північного напрямку, швидкістю 5–10 м/с. У денні години в південних областях можливі посилення до 15–20 м/с.

Температурний фон уночі на заході та півночі складе +8…+15 °C, вдень – +23…+28 °C. У решті регіонів нічна температура триматиметься на рівні +15…+20 °C, а денна сягатиме +28…+33 °C.

Субота, 9 серпня, також принесе стабільну суху та малохмарну погоду по всій країні. Опади не прогнозуються. Вітер зміниться на східний, у західних областях – південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +12…+18 °C, вдень – +27…+32 °C, а на півдні подекуди повітря прогріється до +33…+36 °C.

У неділю, 10 серпня, антициклональна погода збережеться, забезпечуючи спокійну, суху та ясну атмосферу на всій території України. Вітер здебільшого східний, 5–10 м/с. У південних областях та в Криму місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Нічна температура становитиме +14…+20 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +28…+33 °C, а в південних і місцями центральних регіонах спека посилиться до +33…+38 °C.

