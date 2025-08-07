Погодные контрасты августа в Украине: где ночью ожидается всего +8, а днем - адская жара

Во второй половине недели погодные условия в Украине претерпевают существенные изменения. После дождливой среды, когда осадки охватят большинство регионов, ситуация постепенно стабилизируется – дождей станет меньше.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в северных и западных областях ожидается резкое понижение температуры. Ночью воздух остынет, а днем станет гораздо свежее. В восточных, южных регионах, на части центра и в Крыму будет сохраняться настоящая летняя жара.

В четверг, 7 августа, ночью в центральных регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, иногда с порывами ветра до 15–20 м/с. В дневные часы подобные погодные условия могут наблюдаться на востоке и юге Украины. На остальной территории сутки пройдут без осадков.

Ветер будет преобладать на северо-западе, скоростью 7–12 м/с. В южных и центральных регионах возможны сильные порывы – до 17–22 м/с.

В ночные часы на западе и севере температура воздуха опустится до +8…+15 °C. Днем в этих регионах воздух прогреется до +22…+27 °C. В других областях ночью будет значительно теплее – от +17 до +22 °C, а днем ожидается жаркая погода – от +27 до +32 °C. В Крыму и на территории Донбасса температура поднимется до +33...38 °C.

Пятница, 8 августа, пройдет под влиянием антициклона, центр которого располагается над Карпатами. Благодаря ему по всей территории Украины прогнозируется ясная безоблачная погода. Лишь ночью на востоке страны и в Крыму возможны локальные кратковременные ливни с грозами. Ветер ожидается к северному направлению, скоростью 5–10 м/с. В дневные часы в южных областях возможны усиления до 15–20 м/с.

Температурный фон ночью на западе и севере составит +8…+15 °C, днем – +23…+28 °C. В остальных регионах ночная температура будет держаться на уровне +15…+20 °C, а дневная будет достигать +28…+33 °C.

Суббота, 9 августа, также принесет стабильную сухую и малооблачную погоду по всей стране. Осадки не прогнозируются. Ветер сменится на восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +12…+18 °C, днем – +27…+32 °C, а на юге местами воздух прогреется до +33…+36 °C.

В воскресенье 10 августа антициклональная погода сохранится, обеспечивая спокойную, сухую и ясную атмосферу на всей территории Украины. Ветер в основном восточный, 5-10 м/с. В южных областях и Крыму местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночная температура будет +14…+20 °C, днем столбики термометров покажут +28…+33 °C, а в южных и местами центральных регионах жара усилится до +33…+38 °C.

