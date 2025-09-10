Купувати долар чи почекати: що радять українцям фінансові аналітики

На валютному ринку нині спостерігається відносна стабільність. Курс долара поступово знижується і тримається майже на найнижчому рівні від початку року, тоді як євро відійшов від своїх пікових значень.

Фінансові експерти розповіли, чи варто зараз українцям купувати або продавати долари та які інструменти найкраще підходять для збереження заощаджень. Про це пише УНІАН.

Економіст Олег Пендзин наголошує: перед будь-якими валютними операціями важливо чітко розуміти мету інвестицій та порівнювати потенційний прибуток з альтернативних варіантів. За його словами, безсистемні покупки долара чи євро не варто розглядати як надійну стратегію.

"Якщо оцінювати інвестиційні можливості та порівнювати альтернативну вартість, сьогодні найвигіднішими залишаються ОВДП у гривні. Для прикладу: у січні курс долара складав 42,5 грн, а зараз він близько 41,3 грн. Тож ті, хто тоді придбав валюту, фактично втратили", – пояснює Пендзин. Економіст не рекомендує наразі переходити у валюту.

"Треба чітко розуміти, що робити з купленим доларом. Розмістити його на депозиті – це лише близько 0,5% річних, фактично нічого. Доларові ОВДП принесуть приблизно 3% річних, що навіть нижче за рівень інфляції у доларовій зоні. Тому перш ніж купувати валюту, варто запитати себе: яка кінцева мета такої операції?" –наголошує він.

За його словами, рішення має ґрунтуватися на економічних умовах: якщо є ознаки девальвації гривні, тоді можна замислитися над купівлею валюти.

"Але якщо ситуація контрольована – партнери надають фінансову допомогу, а бюджет забезпечений ресурсами, то потреби йти у валюту просто немає", – підсумовує економіст.

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв у коментарі наголосив, що ані зберігання коштів у валюті, ані гривневі депозити не можна вважати універсальним способом захисту заощаджень.

"Багато хто сприймає купівлю долара чи євро, особливо у невеликих обсягах, як спосіб вберегти гроші від знецінення. Але насправді це здебільшого психологічний ефект, а не реальний захист, за винятком випадків, коли валюта потрібна для подорожей за кордон", – пояснив він.

За його словами, долар в Україні утримується на відносно стабільному рівні вже кілька місяців, а коливання мінімальні. При цьому офіційний курс поки не повернувся до показників початку 2025 року (42,02 грн). Євро ж рухається відповідно до світових змін у парі долар/євро й останнім часом коливається біля позначки 48 грн.

"Стрибки євро на українському ринку можуть траплятися і надалі, проте вони відображатимуть глобальні тенденції. Кожен має самостійно визначити, у якому вигляді йому зручніше зберігати заощадження", – додав Замотаєв.

У свою чергу, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що НБУ наразі має інструменти для підтримки стабільного курсу гривні. Водночас до кінця року національна валюта може дещо ослабнути через безпекові ризики.

"Є певна непередбачуваність щодо подальшого перебігу війни, можливих блекаутів, атак на енергетичну, газову чи портову інфраструктуру. Це серйозні фактори ризику", – підкреслив експерт.

Шевчишин вважає, що хоча гривня має потенціал для зниження, Нацбанк здатен втримувати курс долара близько 41 грн. За його прогнозом, до кінця року гривня може послабитися до 44 грн за долар, але остаточна динаміка залежатиме від дій регулятора.

Як спосіб убезпечити заощадження, аналітик радить диверсифікувати активи: частину коштів тримати в доларах, частину – в євро, а решту – у гривні, зокрема в ОВДП, які забезпечують дохідність, вищу за ймовірну девальвацію.

