Покупать доллар или подождать: что советуют украинцам финансовые аналитики

На валютном рынке сейчас наблюдается относительная стабильность. Курс доллара постепенно снижается и держится почти на самом низком уровне с начала года, в то время как евро отошел от своих пиковых значений.

Финансовые эксперты рассказали, стоит ли сейчас украинцам покупать или продавать доллары и какие инструменты лучше всего подходят для сохранения сбережений. Об этом пишет УНИАН.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что перед любыми валютными операциями важно четко понимать цель инвестиций и сравнивать потенциальную прибыль с альтернативных вариантов. По его словам, бессистемные покупки доллара или евро не следует рассматривать как надежную стратегию.

"Если оценивать инвестиционные возможности и сравнивать альтернативную стоимость, сегодня наиболее выгодными остаются ОВГЗ в гривне. Например: в январе курс доллара составлял 42,5 грн, а сейчас он около 41,3 грн. Так что те, кто тогда приобрел валюту, фактически потеряли", – объясняет Пендзин. Экономист не рекомендует переходить в валюту.

"Нужно четко понимать, что делать с купленным долларом. Разместить его на депозите – это всего около 0,5% годовых, фактически нечего. Долларовые ОВГЗ принесут примерно 3% годовых, что даже ниже уровня инфляции в долларовой зоне. Поэтому прежде чем покупать валюту, стоит задать себе вопрос: какова конечная цель такой операции?" – подчеркивает он.

По его словам, решение должно основываться на экономических условиях: если есть признаки девальвации гривны, тогда можно задуматься о покупке валюты.

"Но если ситуация контролируемая – партнеры оказывают финансовую помощь, а бюджет обеспечен ресурсами, то потребности идти в валюту просто нет", – заключает экономист.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев в комментарии отметил, что ни хранение средств в валюте, ни гривневые депозиты нельзя считать универсальным способом защиты сбережений.

"Многие воспринимают покупку доллара или евро, особенно в небольших объемах, как способ уберечь деньги от обесценения. Но на самом деле это, в основном, психологический эффект, а не реальная защита, за исключением случаев, когда валюта нужна для путешествий за границу", – пояснил он.

По его словам, доллар в Украине удерживается на относительно стабильном уровне уже несколько месяцев, а колебания минимальны. При этом официальный курс пока не вернулся к показателям начала 2025 (42,02 грн). Евро же двигается в соответствии с мировыми изменениями в паре доллар/евро и в последнее время колеблется у отметки 48 грн.

"Прыжки евро на украинском рынке могут случаться и дальше, однако они будут отражать глобальные тенденции. Каждый должен самостоятельно определить, в каком виде ему удобнее хранить сбережения", – добавил Замотаев.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что у НБУ сейчас есть инструменты для поддержания стабильного курса гривны. В то же время до конца года национальная валюта может несколько ослабнуть из-за риска безопасности.

"Есть определенная непредсказуемость относительно дальнейшего хода войны, возможных блекаутов, атак на энергетическую, газовую или портовую инфраструктуру. Это серьезные факторы риска", – подчеркнул эксперт.

Шевчишин считает, что хотя у гривны есть потенциал для снижения, Нацбанк способен удерживать курс доллара около 41 грн. По его прогнозу, до конца года гривна может ослабить до 44 грн за доллар, но окончательная динамика будет зависеть от действий регулятора.

Как способ обезопасить сбережения, аналитик советует диверсифицировать активы: часть средств держать в долларах, часть – в евро, а остальные – в гривне, в частности в ОВГЗ, обеспечивающие доходность выше вероятной девальвации.

