Купівля автомобіля з пробігом: топ ключових ризиків для покупців

Купівля автомобіля з пробігом може виглядати привабливою можливістю заощадити, однак інколи вона обертається великими витратами. Фахівці з авторинку попереджають: існують категорії машин, від яких краще відмовитися навіть за дуже вигідної ціни.

Про це пише UA.motors. Найбільшу небезпеку становлять авто після серйозних аварій. Навіть добре відремонтовані ззовні, вони можуть мати приховані пошкодження кузова, проблеми з геометрією та порушену систему безпеки. У критичній ситуації така машина може стати загрозою для життя.

Ризикованими є й транспортні засоби, що пережили затоплення або пожежу. Волога й корозія поступово руйнують електроніку, а наслідки цього проявляються не відразу. Часто витрати на відновлення таких машин перевищують їхню реальну ринкову ціну.

Не менш серйозною проблемою стають несправності двигуна чи коробки передач. Ремонт цих вузлів може коштувати значно дорожче, ніж сама автівка. Найчастіше, за словами експертів, саме трансмісія стає причиною найбільших фінансових втрат.

Фахівці радять не гнатися лише за низькою вартістю. Якщо авто має сумнівну історію або сліди капітального ремонту, від покупки краще утриматися. Перед придбанням варто перевірити машину за VIN-кодом, провести діагностику на СТО та впевнитися у чистоті документів. Лише автомобіль із прозорим минулим і справним технічним станом справді може стати вигідною інвестицією.

