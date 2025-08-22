Покупка автомобиля с пробегом: топ ключевых рисков для покупателей

Покупка автомобиля с пробегом может выглядеть привлекательной возможностью сэкономить, однако иногда она оборачивается большими затратами. Специалисты по авторынку предупреждают: существуют категории машин, от которых лучше отказаться даже при очень выгодной цене.

Об этом пишет UA.motors. Наибольшую опасность представляют авто после серьезных аварий. Даже хорошо отремонтированные извне, они могут иметь скрытые повреждения кузова, проблемы с геометрией и нарушенную систему безопасности. В критической ситуации такая машина может стать опасностью для жизни.

Рискованы и транспортные средства, пережившие затопление или пожар. Влага и коррозия постепенно разрушают электронику, а последствия этого проявляются не сразу. Часто затраты на восстановление таких машин превышают реальную рыночную цену.

Читайте также: Эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто с лучшим соотношением цены и качества

Не менее серьезной проблемой становятся неисправности двигателя или коробки. Ремонт этих узлов может стоить значительно дороже, чем сам автомобиль. Чаще всего, по словам экспертов, именно трансмиссия становится причиной наибольших финансовых потерь.

Специалисты советуют не гнаться только по низкой стоимости. Если автомобиль имеет сомнительную историю или следы капитального ремонта, от покупки лучше воздержаться. Перед приобретением следует проверить машину по VIN-коду, провести диагностику на СТО и убедиться в чистоте документов. Только автомобиль с прозрачным прошлым и исправным техническим состоянием действительно может стать выгодной инвестицией.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!