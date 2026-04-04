Корисна інформація: як змінити реквізити для виплати пенсії онлайн

Отримувачі державних пенсійних виплат можуть змінити спосіб отримання коштів — перевести їх із пошти на банківський рахунок або оновити банківські реквізити онлайн. Щоб змінити дані для виплати пенсії через інтернет, необхідно зайти на вебпортал Пенсійного фонду та виконати кілька простих кроків:

Про це повідомили у ПФУ. Спочатку потрібно натиснути кнопку "Вхід" у правому верхньому куті та пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі в особистому кабінеті у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" слід обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи". У списку заяв потрібно знайти та відкрити форму щодо зміни способу виплати пенсії — наприклад, переведення з пошти на банк або оновлення банківських реквізитів.

Після цього необхідно заповнити всі обов’язкові поля, позначені зірочкою. Особливу увагу слід приділити номеру рахунку — його потрібно вказати в міжнародному форматі IBAN (29 символів).

Також потрібно завантажити сканкопії документів (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення тощо), підтвердити згоду на обробку персональних даних та ознайомлення з правилами, після чого натиснути "Сформувати заяву".

На завершення слід перевірити внесені дані та підписати заяву за допомогою КЕП, обравши опцію "Підписати та відправити в ПФУ".

