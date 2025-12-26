Пориви вітру, ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди в Україні на 26 грудня

В Україні 26 грудня прогнозують складні погодні умови. Синоптики повідомляють, що майже по всій території країни, за винятком Закарпаття, очікуються сильні пориви вітру швидкістю 15–20 м/с, хуртовини та ожеледиця на автошляхах. У зв’язку з цим у більшості областей оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

За інформацією Укргідрометцентру, погодну ситуацію формуватимуть атмосферні фронти, що надходитимуть з півночі. Вони принесуть справжню зимову погоду: небо буде переважно вкрите хмарами, а сніг пройде майже повсюдно, окрім крайнього заходу країни. Одночасно на дорогах зберігатиметься слизьке покриття через ожеледицю.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години, окрім Закарпатської області, можливі сильні пориви до 15–20 м/с, що сприятиме утворенню хуртовин і погіршенню видимості.

Температурний режим залишатиметься зимовим, однак через значну хмарність морози дещо послабшають. Удень по всій Україні температура коливатиметься в межах 0…–5 °C.

На Київщині 26 грудня прогнозують хмарну погоду. Вдень можливий невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Очікується посилення вітру та хуртовина. Температура по області становитиме від 0 до –5 °C, у Києві — близько 0…–2 °C.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути особливо обережними через складні погодні умови.

