Ухвалено закон про виплату військовослужбовцям, які повернулись з полону: про що йдеться

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону, а також для тих, хто потребує тривалого лікування. Ініціативу підтримали 270 народних депутатів.

Про це повідомляється у законопроєкті №13627. Документ пропонує надавати щомісячну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Такі виплати передбачені на перші три місяці лікування.

Окрім того, законопроєкт уточнює процедуру видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних затримок і спростити оформлення необхідних документів.

Нині подібні виплати надаються лише тим, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Водночас багато звільнених полонених потребують медичної допомоги через тяжкі хвороби, що виникли або загострилися під час перебування в російських катівнях.

