Зникла відстрочка з системи Резерв+: що робити

Більшість відстрочок від мобілізації в Україні сьогодні оформлюються в цифровому форматі: частина з них продовжується автоматично, інші — через ЦНАП або відповідні електронні сервіси. Водночас трапляються випадки, коли відстрочка зникає з реєстрів або не продовжується вчасно, навіть за наявності підстав.

Про причини таких ситуацій, алгоритм дій та ризики мобілізації в "перехідний" період у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик.

Чому відстрочка може зникати

За словами юристки, у більшості випадків внесена до системи відстрочка має залишатися чинною і продовжуватися автоматично. Однак на практиці існує низка причин, через які її статус може змінитися.

Серед них — зміна обставин, що впливають на право на відстрочку, або завершення строку дії документів. Наприклад, якщо оновилися сімейні дані або з’явилися нові відомості в реєстрах, система може "побачити" ці зміни та переглянути підстави для відстрочки.

Також поширена ситуація, коли закінчується термін дії певних документів, які підтверджують право на відстрочку, і їх необхідно оновлювати. Крім того, не виключені технічні або адміністративні помилки, коли інформацію не внесли або не актуалізували вчасно.

Чи є ризик мобілізації

Юристка зазначає, що в період, коли особа з’ясовує причини відсутності відстрочки або повторно оформлює її, існує ризик мобілізації. У цей час формально може вважатися, що підстави для відстрочки не підтверджені належним чином.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Що робити у такій ситуації

Насамперед варто перевірити, чи не змінилися обставини та чи дійсні документи. Якщо причина пов’язана з технічними аспектами або діями територіального центру комплектування, її потрібно додатково з’ясувати.

Щоб мінімізувати ризики, адвокат радить не зволікати та діяти паралельно у кількох напрямках:

повторно подати заяву на відстрочку через ЦНАП у стандартному порядку;

скористатися електронними сервісами, зокрема подачею через "Резерв+".

Як підкреслює Гнатик, відсутність активних дій може створити "зону ризику": якщо особа має підстави для відстрочки, але не подає документи повторно і не підтверджує свій статус, це може призвести до мобілізації.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

