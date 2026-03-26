Пропала отсрочка из системы Резерв+: что делать

Большинство отсрочок от мобилизации в Украине сегодня оформляются в цифровом формате: часть из них продолжается автоматически, другие – через ЦНАП или соответствующие электронные сервисы. В то же время бывают случаи, когда отсрочка исчезает из реестров или не продолжается вовремя, даже при наличии оснований.

О причинах таких ситуаций, алгоритме действий и рисках мобилизации в "переходный" период в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик.

Почему отсрочка может исчезать

По словам юристки, в большинстве случаев внесенная в систему отсрочка должна оставаться в силе и продолжаться автоматически. Однако на практике существует ряд причин, по которым ее статус может измениться.

Среди них – изменение обстоятельств, влияющих на право на отсрочку, или завершение срока действия документов. К примеру, если обновились семейные данные или появились новые сведения в реестрах, система может "увидеть" эти изменения и просмотреть основания для отсрочки.

Также распространена ситуация, когда истекает срок действия определенных документов, подтверждающих право на отсрочку, и их необходимо обновлять. Кроме того, не исключены технические или административные ошибки, когда информацию не внесли или не актуализировали своевременно.

Есть ли риск мобилизации

Юрист отмечает, что в период, когда лицо выясняет причины отсутствия отсрочки или повторно оформляет ее, существует риск мобилизации. В настоящее время формально может считаться, что основания для отсрочки не подтверждены должным образом.

Что делать в такой ситуации

Прежде всего, следует проверить, не изменились ли обстоятельства и действительны ли документы. Если причина связана с техническими аспектами или действиями территориального центра комплектования, ее следует дополнительно выяснить.

Чтобы минимизировать риски, адвокат советует не медлить и действовать параллельно по нескольким направлениям:

повторно подать заявление на отсрочку через ЦНАП в стандартном порядке;

воспользоваться электронными сервисами, в частности, подачей через "Резерв+".

Как подчеркивает Гнатик, отсутствие активных действий может создать "зону риска": если у человека есть основания для отсрочки, но не подает документы повторно и не подтверждает свой статус, это может привести к мобилизации.

