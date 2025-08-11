Просторий інтерʼєр та якісне оснащення: топ найкращих кросоверів 2025 року

Сьогодні ринок кросоверів настільки насичений, що вибір нового авто стає справжнім викликом для покупців. Моделей безліч, і кожна пропонує власні переваги.

Експерти U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року та назвали головного фаворита. Перше місце у рейтингу посів Kia Telluride. Єдиним його мінусом фахівці назвали не найекономнішу витрату пального у своєму класі. Натомість цей автомобіль отримав високу оцінку за просторий салон, багате оснащення, комфортну керованість та зручну мультимедійну систему.

До сімки лідерів також увійшли Hyundai Palisade, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Soul, Mazda CX-5, а також Nissan Kicks, Subaru Outback, Mazda CX-90 PHEV і Mazda CX-30. Кожна з цих моделей має свої сильні сторони, проте саме Kia Telluride, на думку експертів, пропонує найбільш збалансоване поєднання комфорту, технологій та якості.

