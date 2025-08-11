Просторный интерьер и качественная оснастка: топ лучших кроссоверов 2025 года

Сегодня рынок кроссоверов настолько насыщен, что выбор нового авто становится настоящим вызовом для покупателей. Моделей множество, и каждая предлагает свои преимущества.

Эксперты US News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 и назвали главного фаворита. Первое место в рейтинге занял Kia Telluride. Единственным его минусом специалисты назвали не самый экономный расход топлива в своем классе. Этот автомобиль получил высокую оценку за просторный салон, богатое оснащение, комфортную управляемость и удобную мультимедийную систему.

В семерку лидеров также вошли Hyundai Palisade, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Soul, Mazda CX-5, а также Nissan Kicks, Subaru Outback, Mazda CX-90 PHEV и Mazda CX-30. Каждая из этих моделей имеет свои сильные стороны, однако Kia Telluride, по мнению экспертов, предлагает наиболее сбалансированное сочетание комфорта, технологий и качества.

