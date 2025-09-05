Перевірка газових побутових приладів перед опалювальним сезоном: навіщо робити та яка вартість

Фахівці радять українцям перед початком опалювального сезону обов’язково перевірити газові прилади та внутрішню газову мережу у своїх домівках. Перевірку повинен проводити ліцензований спеціаліст, і вона коштує близько 1500 гривень.

Про це інформує видання napensii, посилаючись на попередження від регіональних облгазів. Хоча ця процедура не є обов’язковою (виняток — перевірка тяги, яку здійснюють у будь-якому разі), енергетики наполягають: професійна діагностика дозволяє переконатися у справності системи, відсутності витоку газу та належній роботі вентиляції. Це гарантує безпеку та спокій під час використання газового обладнання в зимовий період.

Самостійно перевіряти прилади офіційно можуть лише працівники облгазу. Для решти людей така перевірка може бути лише попередньою — виявити підозрілі місця, після чого обов’язково слід викликати майстра.

За вартість послуги у 1500 гривень спеціаліст виконає низку робіт: від огляду кранів і змащення механізмів до очищення пальників, датчиків та електродів, перевірки автоматизації безпеки та пусконалагоджувальних операцій. Це не лише підтвердить справність обладнання, а й покращить його ефективність.

Попередню діагностику мешканці можуть зробити самі. Для цього достатньо нанести мильний розчин на з’єднання труб і шлангів — поява бульбашок сигналізує про витік. Перевірити тягу можна запаленою сірником біля димаря: якщо полум’я не відхиляється, тяги немає. Також варто прикласти аркуш паперу до вентиляційної решітки — відсутність притягування свідчить про проблеми з циркуляцією повітря.

