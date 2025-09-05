Проверка газовых бытовых приборов перед отопительным сезоном: зачем делать и какая стоимость

Специалисты советуют украинцам перед началом отопительного сезона обязательно проверить газовые приборы и внутреннюю газовую сеть в своих домах. Проверку должен проводить лицензированный специалист и стоит около 1500 гривен.

Об этом сообщает издание napensii, ссылаясь на предупреждения от региональных облгазов. Хотя эта процедура не обязательна (исключение — проверка тяги, которую осуществляют в любом случае), энергетики настаивают: профессиональная диагностика позволяет убедиться в исправности системы, отсутствии утечки газа и надлежащей работе вентиляции. Это гарантирует безопасность и покой при использовании газового оборудования в зимний период.

Самостоятельно проверять приборы официально могут только работники облгаза. Для остальных людей такая проверка может быть только предварительной — выявить подозрительные места, после чего обязательно следует вызвать мастера.

Читайте также: Помощь на зиму: кому из украинцев и как выдавать 20 тыс. гривен на отопление

За стоимость услуги в 1500 гривен специалист выполнит ряд работ: от осмотра кранов и смазки механизмов до очистки горелок, датчиков и электродов, проверки автоматизации безопасности и пусконаладочных операций. Это не только подтвердит исправность оборудования, но и улучшит его эффективность.

Предварительную диагностику жители могут сделать сами. Для этого достаточно нанести мыльный раствор на соединение труб и шлангов – появление пузырьков сигнализирует об утечке. Проверить тягу можно зажженной спичкой у трубы: если пламя не отклоняется, тяги нет. Также следует приложить лист бумаги к вентиляционной решетке – отсутствие притяжения свидетельствует о проблемах с циркуляцией воздуха.

Напомним, мы уже писали, какая категория украинцев имеет право на получение 20 тысяч гривен на дрова.