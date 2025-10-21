Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку у Резерв+: що відомо

У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість — тепер батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн, без паперових довідок, черг і зайвої бюрократії. Уся процедура проходить автоматично: система перевіряє дані в державних реєстрах, а результат надходить безпосередньо у смартфон.

Про це повідомляє Міноборони.

Хто має право на онлайн-відстрочку

Скористатися послугою можуть рідні батьки дітей з інвалідністю — як неповнолітніх (до 18 років), так і повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи. Якщо обоє батьків є військовозобов’язаними, кожен із них має право подати окремий запит. Головна умова — відомості про інвалідність дитини повинні бути актуальними та внесеними до інформаційних систем Міністерства соціальної політики.

Як подати запит

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, після чого авторизуватися. На головному екрані оберіть пункт "Подати запит на відстрочку", вкажіть тип відстрочки та надішліть запит. Відповідь система надсилає у вигляді сповіщення.

Якщо запит не схвалено

У разі відмови причина найчастіше полягає у відсутності або неточності даних у реєстрах. Їх можна оновити через Електронний кабінет особи з інвалідністю або звернувшись до ЦНАП, органу соціального захисту населення (ОСЗН) чи Пенсійного фонду України. Найшвидше оновлення зазвичай відбувається саме через ОСЗН, адже його фахівці мають прямий доступ до реєстрів.

Якщо система повідомляє про тимчасову недоступність реєстрів, потрібно просто повторити спробу пізніше. Важливо, щоб документи про інвалідність були чинними — після закінчення терміну дії медичного висновку подати запит можна лише після переогляду.

Які документи потрібні для оновлення інформації

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН необхідно мати свідоцтво про народження чи ID-картку дитини, РНОКПП, медичний висновок або довідку МСЕК (залежно від віку дитини), а також документи одного з батьків — ідентифікаційний код і витяг про місце проживання. В електронному кабінеті достатньо скан-копій документів.

Якщо система не знаходить дитину навіть після оновлення, фахівець перевіряє введені дані — серію та номер свідоцтва, номер медичного документа, дати огляду тощо.

