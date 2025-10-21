Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+: что известно

В приложении Резерв+ появилась новая возможность – теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн, без бумажных справок, очередей и излишней бюрократии. Вся процедура проходит автоматически: система проверяет данные в государственных регистрах, а результат поступает непосредственно в смартфон.

Об этом сообщает Минобороны.

Кто имеет право на онлайн-отсрочку

Воспользоваться услугой могут родные родители детей с инвалидностью как несовершеннолетних (до 18 лет), так и совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы. Если оба родителя военнообязанны, каждый из них имеет право подать отдельный запрос. Главное условие — сведения об инвалидности ребенка должны быть актуальны и внесены в информационные системы Министерства социальной политики.

Как подать запрос

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение до последней версии в App Store или Google Play, а затем авторизироваться. На главном экране выберите пункт "Запрос на отсрочку", укажите тип отсрочки и отправьте запрос. Ответ система посылает в виде оповещения.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Если запрос не одобрен

В случае отказа причина чаще всего состоит в отсутствии или неточности данных в реестрах. Их можно обновить через Электронный кабинет лица с инвалидностью или обратившись в ЦНАП, орган социальной защиты населения (ОСЗН) или Пенсионный фонд Украины. Быстрее всего обновление обычно происходит именно через ОСЗН, ведь его специалисты имеют прямой доступ к реестрам.

Если система сообщает о временной недоступности реестров, нужно просто повторить попытку позже. Важно, чтобы документы об инвалидности действовали — по истечении срока действия медицинского заключения подать запрос можно только после пересмотра.

Какие документы нужны для обновления информации

При обращении в ЦНАП или ОСЗН необходимо иметь свидетельство о рождении или ID-карте ребенка, РНОКПП, медицинское заключение или справку МСЭК (в зависимости от возраста ребенка), а также документы одного из родителей - идентификационный код и выписку о месте жительства. В электронном кабинете достаточно скан-копий документов.

Если система не находит ребенка даже после обновления, специалист проверяет введенные данные – серию и номер свидетельства, номер медицинского документа, даты осмотра и т.д.

Напомним, мы уже писали, может ли военный обжаловать решение ВЛК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!