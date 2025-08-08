Російська армія атакувала дронами Київщину: є поранені, виникли пожежі у приватному секторі, палали авто (фото)

У ніч на 8 серпня російські війська здійснили атаку дронами на населені пункти Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район — зокрема місто Буча.

Про це повідомляють Київська ОВА, мер Бучі Анатолій Федорук, керівник КОВА Микола Калашник.

За даними КОВА, в результаті ворожої атаки у приватному секторі виникли пожежі, зафіксовано суттєві руйнування. Постраждали три людини — дві жінки (56 та 80 років) та 16-річна дівчина.

"Ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Під ударом опинився Бучанський район області", — зазначили в КОВА.

На місці працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що в місті внаслідок удару пошкоджено сім приватних будинків і будівлю дитячого садка. Він запевнив, що загиблих немає, усі мешканці живі.

"Росія вкотре довела, що її ціль — терор цивільного населення. Вони не вміють діяти інакше", — наголосив Федорук.

Пізніше керівник Київської ОВА Микола Калашник уточнив масштаби руйнувань: у Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок, господарські споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки та 10 автомобілів.

