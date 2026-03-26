Російська армія атакувала Одещину: пошкоджена портова інфраструктура

Російські війська здійснили удар по Ізмаїльському району Одеської області, вразивши об’єкти портової та енергетичної інфраструктури. За наявною інформацією, пошкодження зафіксовано безпосередньо в місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Напередодні опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух кількох груп ворожих безпілотників із акваторії Чорного моря у напрямку південних районів Одеської області.

Наразі деталі щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих серед мирного населення уточнюються.

