Российская армия атаковала Одесщину: повреждена портовая инфраструктура

Российские войска нанесли удар по Измаильскому району Одесской области, поразив объекты портовой и энергетической инфраструктуры. По имеющейся информации, повреждения зафиксированы непосредственно в Измаиле, а также на территории Вилковской общины.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации. В преддверии полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких групп вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области.

Пока детали относительно масштабов разрушений и возможных пострадавших среди мирного населения уточняются.

