Російська армія атакувала Одесу дронами: спалахнула пожежа на обʼєкті інфраструктури (фото)

26 грудня внаслідок удару російського безпілотника в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до займання.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак. За його словами, ворог вкотре завдав удару по місту, в результаті чого зафіксовано влучання дрона в інфраструктурний об’єкт.

Після атаки на місці події спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків одразу залучили всі профільні служби. Рятувальники працюють над гасінням вогню, а фахівці проводять обстеження навколишньої території, щоб виявити можливі пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У міській владі запевнили, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Окрему увагу приділяють ситуації на узбережжі. Спеціалісти Українського наукового центру екології моря здійснюють моніторинг стану морської води та оцінюють потенційні наслідки для довкілля. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій там проводять роботи з локалізації й усунення можливого забруднення.

Паралельно енергетики відновлюють електропостачання в оселях мешканців Одеси.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

