Російська армія атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання у Києві, Харкові та Сумах та поранені (фото, відео)

Увечері 2 лютого російські війська розпочали масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Вночі обстріли продовжилися із використанням ракет різних типів. Унаслідок ударів зафіксовано влучання в Києві, Харкові, Сумах та Сумській області. Є поранені та значні пошкодження цивільної й енергетичної інфраструктури.

Про перебіг атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і близько 450 дронів. Основним об’єктом удару знову стала енергетична система держави.

За словами глави держави, під ворожим вогнем опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області, а також столиця. Станом на ранок відомо про щонайменше дев’ятьох поранених. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. У Києві після влучань дронів спалахнули пожежі в багатоповерхівках, зазнав ушкоджень дитячий садок.

Київ

У ніч на 3 лютого російська армія завдала удару по столиці балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах міста — Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

У Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій забудові, пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, а також окрему п’ятиповерхівку. Внаслідок атаки постраждав чоловік, якому надали допомогу на місці, згодом кількість поранених у районі зросла до двох.

У Деснянському районі зазнала ушкоджень нежитлова будівля. У Дніпровському районі на двох локаціях виявили уламки ворожих об’єктів на відкритій місцевості. Також пошкоджено територію дитячого садка та ще один п’ятиповерховий житловий будинок.

У Печерському районі внаслідок удару постраждала автозаправна станція — пошкоджено будівлю АЗС та припарковані поруч автомобілі. У Шевченківському районі, за попередніми даними, зазнав ушкоджень 22-поверховий житловий будинок.

О 07:25 Тимур Ткаченко повідомив, що загальна кількість постраждалих у Києві зросла до трьох осіб. Цю інформацію підтвердили в Національній поліції України.

Суми та Сумська область

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що вночі російські війська атакували Конотопську громаду. Один із ударів припав по приватному житловому будинку, де виникла масштабна пожежа.

Із будинку вдалося врятувати трьох людей. Вони зазнали сильного стресу та отримують необхідну допомогу.

Крім того, окупанти завдали двох ударів по багатоповерхівках у Сумській громаді. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і поранених, однак житло місцевих мешканців зазнало пошкоджень.

Згодом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що в Зарічному районі міста зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки на різних вулицях. Один із снарядів влучив у сьомий поверх будинку, через що було пошкоджено систему теплопостачання та вибито до десяти вікон. В іншому випадку удар припав по четвертому поверху будівлі — виникла пожежа, пошкоджено балкон і вікна. Загиблих і постраждалих немає.

За даними Національної поліції, загалом у Сумській області внаслідок нічних атак поранення дістали чотири людини. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів у 15 територіальних громадах регіону. Пошкоджено житлові будинки, господарські та виробничі споруди, адміністративні будівлі, об’єкти соціальної інфраструктури, транспорт, лінії електропередач та інші елементи життєзабезпечення.

Харків

Увечері 2 лютого мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання російського БПЛА типу "Молнія" в центральній частині міста. Уже після опівночі ворог завдав балістичного удару по Слобідському району, а згодом — ще одного ракетного удару по цій самій локації.

Протягом понад трьох годин Харків перебував під масованою атакою дронів і ракет. За словами Терехова, удари були навмисно спрямовані по енергетичній інфраструктурі з метою залишити місто без тепла в умовах сильного морозу.

Через значні пошкодження влада була змушена ухвалювати складні рішення. Щоб уникнути замерзання тепломереж, необхідно злити теплоносій у системі опалення 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ міста.

У Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, отримати гарячі напої та зарядити мобільні пристрої. За потреби кількість пунктів обігріву збільшать. Також можливі перебої в роботі електротранспорту — для компенсації планують запуск додаткових автобусних маршрутів.

Вінницька область

Під нічну атаку потрапила і Вінниччина. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає, триває ліквідація пожеж. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися близько 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням подачі світла.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

