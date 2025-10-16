Російська армія атакувала Україну ракетами: вибухи лунали у Полтаві, Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Чернігові (фото)

Уранці 16 жовтня на всій території України було оголошено повітряну тривогу після того, як у Росії піднявся в повітря винищувач МіГ-31К — носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Невдовзі після цього у кількох українських містах пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне". За повідомленнями кореспондентів, вибухи зафіксували у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві. Повітряні сили повідомили про рух швидкісних цілей у напрямку Павлограда та Дніпра, а також про ракети, що прямували у бік Полтави.

Крім того, за даними ДСНС та начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, російські війська атакували Чернігівщину. У Ніжині внаслідок удару дронів було пошкоджено логістичний об’єкт та багатоповерховий житловий будинок — одна людина зазнала поранення. У Чернігові під обстріл потрапило одне з місцевих підприємств, інформації про постраждалих наразі немає.

ДСНС зазначає, що на місцях ударів працюють усі екстрені служби.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

