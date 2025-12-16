Російська армія атакувала Запоріжжя дронами: є влучання у багатоповерхівку та поранені (фото, відео)

У Запоріжжі російські війська атакували житловий будинок за допомогою безпілотника. Внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали щонайменше троє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соціальних мережах. За його словами, атака сталася вранці 16 грудня. Ворожий дрон типу "шахед" влучив у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу.

На місці події оперативно працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники евакуюють мешканців верхніх поверхів і ліквідовують наслідки загоряння.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих: чоловік дістав осколкове поранення, а жінка зазнала отруєння продуктами горіння. Згодом Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до трьох осіб.

російська армія масовано атакувала Україну.

