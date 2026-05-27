Російська армія масовано атакувала Чернігів: пошкоджено підприємство

У ніч на 27 травня російські війська здійснили масовану атаку на Чернігів. Унаслідок обстрілів у місті та області пошкоджено підприємства, складські приміщення, житлові будинки й транспорт.

Про наслідки атаки повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За словами Брижинського, вночі у Чернігові пролунало близько 15 вибухів. Одним із головних об’єктів удару стало підприємство в місті.

Згодом очільник МВА уточнив, що російські окупанти атакували одразу кілька підприємств. Унаслідок обстрілів були пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, техніка та автомобілі. Також руйнувань зазнали п’ять дачних будинків. У шести багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Голова ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що під ударом опинилися дачні будинки у Новобілоуській та Куликівській громадах. Крім того, росіяни атакували деревообробне підприємство, логістичну компанію та об’єкти критичної інфраструктури у Чернігові.

