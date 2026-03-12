Російська армія завдала удару по Чернігівщині: загинула 15-річна дівчина (фото)

У ніч проти 12 березня російські війська здійснили атаку на одну з громад у Чернігівській області. Унаслідок удару загинула 15-річна дівчина, а її батьки дістали поранення.

Про це повідомили у Менська міська рада у соціальній мережі та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією місцевої влади, обстріл Менська громада зазнала приблизно о першій годині ночі. У результаті атаки загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми, також було пошкоджено два житлові будинки.

На місці події працювали поліцейські та рятувальники, які займалися ліквідацією пожежі та наданням допомоги постраждалим.

Пізніше у ДСНС уточнили, що займання виникло після падіння ворожого безпілотника. Через це загорілися житловий будинок і господарська споруда.

Рятувальники змогли оперативно ліквідувати пожежу. Поранених батьків загиблої дівчини госпіталізували до лікарні. Крім того, психологи служби надали допомогу шістьом людям, які постраждали від пережитого стресу.

