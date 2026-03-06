Російська армія здійснила масовану дронову атаку на Кривий Ріг: пошкоджено 30 будинків

Голова Ради оборони Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив у ніч на 6 березня про чергову масштабну атаку російських безпілотників на місто. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження житлового будинку та об’єкта інфраструктури.

Близько другої години ночі місцеві медіа та телеграм-канали почали повідомляти про серію вибухів у Кривий Ріг. Згодом Олександр Вілкул підтвердив, що місто опинилося під масованою атакою російських дронів.

За його словами, зафіксовано прямі влучання безпілотників у дев’ятиповерховий житловий будинок та одне з підприємств інфраструктури. Після ударів на місці почалися пожежі, через що рятувальні служби розпочали масштабну ліквідацію наслідків. За словами посадовця, на момент повідомлення тривали роботи з гасіння вогню та аварійно-рятувальна операція.

Також у місті розгорнули два штаби допомоги для мешканців, чиє житло постраждало від атаки. Після 4:30 Олександр Вілкул уточнив, що, попри значні руйнування, постраждалих серед людей немає.

Відомо про пошкодження приблизно 30 житлових будинків. Дві пожежі рятувальникам вдалося повністю ліквідувати, ще одну — локалізують. Штаби допомоги продовжують працювати та надають підтримку постраждалим мешканцям міста.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

