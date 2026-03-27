Російська армія вдарили ракетою по Харкову: є влучання у багатоповерхівку, вісім людей поранено (фото)

У ніч проти 27 березня російські війська здійснили ракетний обстріл Київського району Харків, влучивши у багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали мирні мешканці. Крім того, тієї ж ночі Київський район зазнав ще однієї атаки — цього разу безпілотником.

Про перші наслідки удару повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що зафіксовано ракетне влучання та є поранені. Згодом він уточнив, що ракета поцілила безпосередньо у житлову багатоповерхівку.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих у дев’ятиповерховому будинку. За словами мера, усі вони отримали гостру реакцію на стрес. Однак зранку, за даними рятувальників, кількість постраждалих зросла до восьми осіб унаслідок удару дрона по житловій будівлі.

На місцях влучань працювали підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки обстрілів та надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, Російська армія атакувала Одещину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!