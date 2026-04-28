Росія атакувала Суми: пошкоджено будинки, магазин, автостоянку (фото)

Увечері понеділка та в ніч на вівторок російські окупаційні війська атакували Суми. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, магазин та автостоянку.

Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація. За інформацією МВА, ввечері ворог завдав удару по ще одній автостоянці у Ковпаківському районі міста.

Уночі російський дрон знову вдарив по тому ж району. Через атаку пошкоджено п’ять приватних будинків і магазин.

У будівлях вибито вікна. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!