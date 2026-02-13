З якою віку пенсіонери можуть безкоштовно користуватись громадським транспортом

В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті з моменту офіційного виходу на пенсію, який зазвичай настає після досягнення 60 років. Ця пільга поширюється на більшість видів громадського транспорту, однак умови можуть відрізнятися залежно від міста та конкретного перевізника.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №354, за деякі поїздки доведеться сплачувати повну вартість квитка.

Де проїзд безкоштовний

Безкоштовно пересуватися пенсіонери можуть у таких видах транспорту:

Міські автобуси — у більшості населених пунктів України пенсіонери можуть користуватися автобусами безкоштовно.

— у більшості населених пунктів України пенсіонери можуть користуватися автобусами безкоштовно. Тролейбуси — поїздки тролейбусом також не потребують оплати за наявності пенсійного посвідчення.

— поїздки тролейбусом також не потребують оплати за наявності пенсійного посвідчення. Електрички — у приміському та міському сполученні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд.

Щоб скористатися пільгою, необхідно мати при собі пенсійне посвідчення або відповідну довідку. У містах, де працює система електронної оплати проїзду, для безкоштовного користування транспортом передбачено спеціальний пільговий електронний квиток, який активується після пред’явлення документів.

Де доведеться платити

Не всі види транспорту надають безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Серед таких:

Маршрутні таксі (маршрутки) — правила пільгового перевезення встановлює місцева влада, і пільги діють не у всіх містах. Інформацію про наявність та умови безкоштовного проїзду зазвичай можна знайти на сайтах міських адміністрацій або безпосередньо у салоні маршрутки.

— правила пільгового перевезення встановлює місцева влада, і пільги діють не у всіх містах. Інформацію про наявність та умови безкоштовного проїзду зазвичай можна знайти на сайтах міських адміністрацій або безпосередньо у салоні маршрутки. Метрополітен — проїзд у метро, навіть для пенсіонерів, залишається платним у більшості міст.

— проїзд у метро, навіть для пенсіонерів, залишається платним у більшості міст. Таксі та міжміський транспорт — приватні перевізники не надають пільг, тому пенсіонери повинні оплачувати повну вартість проїзду.

Додаткові поради

У деяких містах можуть діяти обмеження за часом доби або маршрутом для безкоштовного проїзду.

Пенсіонери, які ще не отримали пенсійного посвідчення, можуть скористатися тимчасовою довідкою , що підтверджує право на пільгу.

, що підтверджує право на пільгу. Для комфортного користування електронними квитками рекомендується завчасно уточнювати порядок їх активації у місцевому транспорті.

