Шість планет одразу: коли можна буде побачити парад планет у серпні 2025 року

У середині та другій половині серпня 2025 року на любителів астрономії чекає унікальне видовище — на передсвітанковому небі можна буде побачити шість планет Сонячної системи одночасно. Так званий "парад планет" об’єднає Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Чотири з них — Меркурій, Венера, Юпітер і Сатурн — будуть помітні неозброєним оком, а для спостереження за Ураном і Нептуном знадобляться бінокль чи телескоп.

Про це пише Universe Space Tech. Парад планет відбувається тоді, коли кілька небесних тіл розташовуються в одному секторі небосхилу, створюючи враження, що вони стоять на одній лінії. Для земного спостерігача вони будуть видимі вздовж екліптики — уявної траєкторії Сонця. Найкращий період для спостережень — з 15 по 26 серпня, а пік видовища припаде на 19–21 серпня, коли Меркурій перебуватиме на максимальній західній елонгації, що зробить його добре помітним на світанковому небі. Планети розтягнуться на ділянці близько 120 градусів, забезпечуючи широке й ефектне видовище.

Окремої уваги заслуговує 12 серпня, коли Венера та Юпітер зблизяться на відстань лише 0,86 градуса, що менше ніж подвійний діаметр Місяця. Це співпаде з піком метеорного потоку Персеїди, тож ніч обіцяє стати особливо яскравою. Венера сяятиме з блиском -4m, а Юпітер — із -2m. Крім того, 19 та 21 серпня можна буде побачити транзит тіней його супутників по диску планети.

Щоб побачити всі деталі, варто обрати місце з відкритим горизонтом на північному сході та починати спостереження приблизно о 4-й ранку. Першими з’являться Сатурн і Нептун, причому Сатурн добре видно неозброєним оком, а в телескоп можна розглянути його кільця. Уран найзручніше спостерігати через бінокль, особливо 16–17 серпня, коли поруч буде тонкий серп Місяця. Меркурій, найскладніший для спостережень, стане добре помітним уранці 19 серпня, коли його світло матиме ледь помітний червонуватий відтінок через атмосферне розсіювання.

