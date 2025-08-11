Шесть планет сразу: когда можно будет увидеть парад планет в августе 2025 года

В середине и второй половине августа 2025 года любителей астрономии ждет уникальное зрелище — на предрассветном небе можно будет увидеть шесть планет Солнечной системы одновременно. Так называемый "парад планет" объединит Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре из них – Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн – будут заметны невооруженным глазом, а для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобятся бинокль или телескоп.

Об этом пишет Universe Space Tech. Парад планет происходит тогда, когда несколько небесных тел располагаются в одном секторе небосвода, создавая впечатление, что они стоят на одной линии. Для земного наблюдателя они будут видны вдоль эклиптики – воображаемой траектории Солнца. Лучший период для наблюдений с 15 по 26 августа, а пик зрелища придется на 19–21 августа, когда Меркурий будет находиться на максимальной западной элонгации, что сделает его хорошо заметным на рассветном небе. Планеты растянутся на участке около 120 градусов, обеспечивая обширное и эффектное зрелище.

Отдельного внимания заслуживает 12 августа, когда Венера и Юпитер сблизятся на расстояние всего 0,86 градуса, что меньше, чем двойной диаметр Луны. Это совпадет с пиком метеорного потока Персеиды, так что ночь обещает стать особенно яркой. Венера будет сиять с блеском -4m, а Юпитер - с -2m. Кроме того, 19 и 21 августа можно будет увидеть транзит теней его спутников по диску планеты.

Чтобы увидеть все детали, следует выбрать место с открытым горизонтом на северо-востоке и начинать наблюдение примерно в 4 утра. Первыми появятся Сатурн и Нептун, причем Сатурн хорошо виден невооруженным глазом, а в телескопе можно рассмотреть его кольца. Уран удобнее всего наблюдать через бинокль, особенно 16-17 августа, когда рядом будет тонкий серп Луны. Меркурий, самый сложный для наблюдений, станет хорошо заметным утром 19 августа, когда его свет будет едва заметным красноватым оттенком из-за атмосферного рассеяния.

