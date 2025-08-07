Слідкуйте за самопочуттям: 8-9 серпня очікується шестибальна магнітна буря

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що може викликати головний біль, втому та нервову напругу у чутливих людей. Активність оцінюється за К-індексом — шкалою від 0 до 9, де значення від 5 і вище сигналізує про початок сильної бурі.

8 серпня прогнозується суттєве зростання активності — К-індекс досягне позначки 6. Це вже червоний рівень, який вважається небезпечним для метеозалежних осіб. 9 серпня геомагнітне збурення дещо послабшає, але залишатиметься значним — на рівні К-індексу 5. Це також класифікується як сильна буря. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогнози можуть змінюватися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються приблизно кожні три години, тому варто періодично перевіряти актуальну інформацію.

Що таке магнітна буря? Це природне явище, що виникає внаслідок потужних спалахів на Сонці. У результаті цих процесів у космос викидаються заряджені частинки, які, досягнувши Землі, взаємодіють з її магнітним полем. Найвищі показники магнітних бур можуть спричинити збої в роботі мобільного зв’язку, супутників, навігаційних систем, а також викликати появу полярного сяйва навіть на незвичних широтах.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Вплив бур на здоров’я Частина людей може особливо гостро реагувати на зміну геомагнітного фону. Поширені симптоми — головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість, проблеми зі сном або загострення хронічних захворювань. Специфічного лікування не існує, але підтримка організму допоможе легше перенести період нестабільності.

Як зменшити негативний вплив:

– Дотримуйтесь здорового режиму сну та харчування, обмежте вживання алкоголю, кави, жирної та гострої їжі.

– Пийте більше води та трав’яних напоїв.

– Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів.

– Легка фізична активність допоможе зняти напругу.

– Намагайтеся уникати конфліктів і стресових ситуацій.

– Людям із хронічними недугами варто мати при собі потрібні ліки та уникати перевантаження.

– Контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері можуть стати хорошими засобами для нормалізації стану.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!